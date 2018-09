Stuttgart (AFP) Der langjährige Stuttgarter Oberbürgermeister Manfred Rommel ist tot. Der CDU-Politiker sei am Donnerstag im Alter von 84 Jahren gestorben, teilte Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) in der Landeshauptstadt mit. Manfred Rommel war von 1975 bis 1996 Stuttgarter Oberbürgermeister, außerdem stand er viele Jahre an der Spitze des Deutschen Städtetags. Rommel zählte zu den bekanntesten Kommunalpolitikern in Deutschland. Er litt seit Jahren an der Parkinson-Krankheit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.