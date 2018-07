Frankfurt/Main (AFP) Die Deutsche-Börse-Tochter Clearstream zahlt knapp 152 Millionen Dollar (112 Millionen Euro), um einer Strafzahlung wegen Geschäften mit dem Iran zu entgehen. Clearstream habe mit der US-Exportkontrollbehörde einen entsprechenden Vergleich geschlossen, teilte die Deutsche Börse in Frankfurt am Main am Donnerstag mit. Hintergrund ist: Das Luxemburger Finanzhaus soll Teheran dabei geholfen zu haben, in den USA eingefrorenes Vermögen in Höhe von 250 Millionen Dollar aus dem Land zu schaffen.

