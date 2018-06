Der NS-Kriegsverbrecher Erich Priebke ist einem italienischen Zeitungsbericht zufolge in Italien beerdigt worden. Lange war um den Ort seiner Beisetzung gestritten werden. Laut italienische Tageszeitung La Repubblica soll sich der Leichnam des ehemaligen SS-Offiziers auf dem Friedhof eines italienischen Gefängnisses befinden. Auf einem hölzernen Kreuz an seinem Grab stehe lediglich eine Nummer. Um welche Haftanstalt es sich handelt, wurde nicht berichtet.

Mitte Oktober hatte die erzkonservative Piusbruderschaft eine Trauerfeier für Priebke veranstaltet, die jedoch abgebrochen werden musste, da sich Neonazis unter die Gäste gemischt hatten. Priebke war im Alter von 100 Jahren in Rom gestorben.

Erich Priebke wurde in Italien dafür verurteilt, dass er im Zweiten Weltkrieg als SS-Offizier Geiseln erschossen hatte. Das Massaker an 335 Zivilisten fand in den Ardeatinischen Höhlen in der Nähe von Rom statt. Priebke war daran beteiligt, er gestand, zwei Gefangene selbst erschossen zu haben. Reue zeigte er nie.

Priebkes Name stehe für "ungeheure Verbrechen, die von Deutschen an Italienern verübt" worden seien, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert als Reaktion auf dessen Tod. Priebke wurde für seine Taten im Jahr 1998 zu lebenslanger Haft verurteilt, die dann wegen seines hohen Alters in Hausarrest umgewandelt wurde.