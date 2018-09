Houston (SID) - Die Houston Texans aus der US-Football-Profiliga NFL haben Wade Phillips zum Cheftrainer befördert. Der 66-Jährige ersetzt übergangsweise Gary Kubiak, der am Sonntag während des Heimspiels gegen die Indianapolis Colts einen leichten Schlaganfall erlitten hatte. Phillips war bislang als Coach für die Defensive Line der Texans verantwortlich.

Der erfahrene Phillips hat in seiner Laufbahn als Headcoach bei den Denver Broncos, Buffalo Bills und Dallas Cowboys gearbeitet. Bei den New Orleans Saints hatte er den Posten übergangsweise inne. Bislang ist offen, wann Kubiak an die Seitenlinie zurückkehren wird. Der Coach war am Sonntag beim Stand von 21:3 (Endstand 24:27) zusammengebrochen.