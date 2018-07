Bremen (SID) - Werder Bremens Trainer Robin Dutt hat sich noch nicht festgelegt, ob Stürmer Franco di Santo nach seinem weitgehend ausgeheilten Muskelfaserriss zum Kader der Hanseaten für das Bundesligaspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Schalke 04 gehören wird. "Das entscheide ich kurzfristig nach dem Abschlusstraining, bevor wir in den Bus nach Gelsenkirchen steigen", sagte der Coach am Donnerstag.

Sollte der Argentinier noch nicht einsatzfähig sein, müssten die Norddeutschen erneut ohne echte Sturmspitze antreten. Definitiv fehlen wird Torjäger Nils Petersen (Innenbandanriss im Knie).