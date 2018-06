Estoril (dpa) - Wieder kein Sieg, zwei Platzverweise, aber trotzdem noch im Geschäft: Nach einem schmeichelhaften 0:0 in Portugal ist für den SC Freiburg in der Europa League wieder alles drin.

Die Badener retteten bei GD Estoril Praia vor 2014 Zuschauern einen Punkt, der vielleicht noch Gold wert sein kann. Siege bei Slovan Liberec und dann zu Hause gegen den FC Sevilla sind für den Fußball-Bundesligisten in den letzten beiden Gruppenspielen allerdings Pflicht. «Es wäre schön, wenn wir auch in der Europa League siegen», sagte der überragende Torhüter Oliver Baumann bei Kabel1.

Nicolas Höfler und Karim Guéde werden dem SC zumindest im fünften Gruppenspiel fehlen. Höfler sah wegen Handspiels in der (87.) Minute Gelb-Rot. Wenig später folgte Karim Guéde (88.) ebenfalls mit Gelb-Rot nach wiederholtem Foulspiel. Die letzten Minuten waren hart für die Freiburger. «Es war wahnsinnig anstrengend», gab Baumann zu. Der Sportclub ist nach dem 1:1 zwischen dem FC Sevilla und Slovan Liberec vor den letzten beiden Spielen in Gruppe H mit drei Punkten Tabellen-Dritter hinter den Tschechen (6) und den Spaniern (8).

Von einem Erfolg waren die Freiburger in Estoril weiter entfernt als beim enttäuschenden 1:1 im Hinspiel. Diesmal hatten die Portugiesen die weitaus besseren Möglichkeiten. Doch Torhüter Baumann war wie schon beim 3:0-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg auch im spärlich besetzten Estadio António Coimbra da Mota der große Rückhalt. 747 Freiburger feierten ihren Keeper. «Baumann hat sensationell gehalten», lobte sein Teamkollege Nicolai Lorenzoni bei sky.

Nur der Torhüter und der im nächsten Bundesligaspiel gesperrte Verteidiger Oliver Sorg blieben in der Mannschaft, die zuletzt in Nürnberg den ersten Punktspielsieg der Saison geholt hatte. Den Rest seines Teams beorderte Trainer Christian Streich auf die Bank.

Von daher war es keine Überraschung, dass zunächst im Dauerregen keine klare Struktur im SC-Spiel zu erkennen war. Es fehlte an einem systematischen Aufbau, klaren Ideen und Durchschlagskraft. Doch auch die Portugiesen machten es kaum besser. Die erste Chance in einem schwachen Spiel wurde nach einer halben Stunde notiert. Stürmer Luis Leal verzog knapp.

Munter ging es dann nach der Pause weiter. Vor allem die Hausherren wirkten wie ausgewechselt. Leal mit einem Kopfball (49.) vergab knapp. Eine Minute später verhinderte Baumann mit einer Glanztat den Rückstand nach einem Kopfball des Brasilianers Seba. Estoril wurde immer torgefährlicher. Der frühere Hannoveraner Carlitos traf in der 59. Minute per Kopf die Latte. Zwischendurch hatte der Tscheche Vladimair Darida erstmals Estoril-Keeper Vagner geprüft. Doch das war viel zu wenig. Der gerade von der Bank gekommene Pedro scheiterte an Baumann (83.), der in der Abwehrschlacht in der Schlussphase den Sieg festhielt.