Mönchengladbach (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach plagen auch vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg am Samstag (18.30 Uhr/Sky) erhebliche Personalsorgen in der Abwehr. Alvaro Dominguez (Schlüsselbeinbruch), Havard Nordtveit (Knochenödem am Sprunggelenk) und Roel Brouwers (Muskelfaserriss) werden fehlen. Hoffnung besteht immerhin bei Linksverteidiger und Kapitän Filip Daems, der wieder zur Verfügung stehen könnte.

"Wir müssen noch das Abschlusstraining abwarten, aber normalerweise müsste Filip Daems wieder im Kader stehen", sagte Trainer Lucien Favre. Die Viererkette bilden wohl erneut Julian Korb, Martin Stranzl, Tony Jantschke und Oscar Wendt. "Wir mussten die Abwehr erneut umbauen, aber für mich es ist keine große Überraschung, dass die Spieler es so gut beherrschen", sagte Favre.