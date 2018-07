Köln (SID) - Trainer Massimiliano Allegri steht beim 18-maligen italienischen Fußball-Meister AC Mailand Medienberichten zufolge kurz vor dem Aus. "Für Allegri gibt es keine Entschuldigungen mehr. Eigentümer Berlusconi wird eine weitere Niederlage im Serie-A-Spiel gegen Chievo Verona am kommenden Wochenende nicht mehr dulden", schrieb die italienische Sporttageszeitung Tuttosport nach der 1:3-Niederlage beim FC Barcelona am Mittwoch in der Champions League.

Neben Allegri soll auch der langjährige Geschäftsführer Adriano Galliani auf der Kippe stehen. Der 69-Jährige sei wegen der schlechten Leistungen und fehlerhaften Beschlüssen beim Erwerb neuer Spieler unter Druck geraten.

Milan befindet sich in der Meisterschaft nach nur drei Siegen aus elf Partien in der schwierigsten Lage der Ära Silvio Berlusconi und ist als Tabellenelfter nur noch drei Punkte von den Abstiegsplätzen entfernt. In der Königsklasse sind die Lombarden als Gruppenzweiter immerhin auf Achtelfinalkurs.