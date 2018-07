Hamburg (SID) - Trainer Bert van Marwijk ist nicht nachtragend: Abwehrspieler Lasse Sobiech wird trotz seiner beiden schweren Patzer am vergangenen Wochenende beim 0:2 des Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach auch am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Bayer Leverkusen in der Startformation der Hanseaten stehen.

"Lasse spielt. Ich habe einmal mit ihm über seine Fehler zusammen mit der Mannschaft gesprochen, aber damit ist es jetzt auch gut", sagte der Niederländer am Donnerstag. Nicht zur Verfügung steht dem Coach Stürmer Artjoms Rudnevs, der lettische Nationalspieler erlitt im Training eine Knieprellung.