New York (dpa) - Der Börsengang von Twitter scheint zu einem Erfolg werden: Bei der Feststellung des ersten Preises an der New Yorker Börse kristallisierte sich nach Angaben des Finanzdienstleisters Bloomberg ein Wert zwischen 45 und 47 Dollar heraus. Ausgabepreis waren 26 Dollar. Der offizielle Handelsbeginn wird in Kürze erwartet.

