New York/Berlin (dpa) - Twitter ist in den vergangenen sieben Jahren von einem Experiment zu einer der wichtigsten Plattformen für die Verbreitung schneller Nachrichten geworden. Eine Chronologie:

- 2006: Twitter entsteht aus dem gescheiterten Podcastin-Projekt Odeo. Ende März schickt Jack Dorsey die erste Twitternachricht: "just setting up my twttr", tippt er, "Ich richte gerade meinen Twitter ein". (http://dpaq.de/pOSSP)

- 2007: Twitter wird offiziell als eigenständige Firma gegründet. Jack Dorsey ist CEO.

- 2008: Mit dem Bekanntheitsgrad nehmen auch die Computerprobleme zu. Immer wieder brechen die Server unter dem Ansturm zusammen.

- 2008: Jack Dorsey räumt den Chefsessel zu Gunsten von Evan Williams. Williams führt künftig die Geschäfte als CEO, Dorsey wird Vorsitzender des Verwaltungsrats. Twitter hat etwa drei Millionen Nutzer. (http://dpaq.de/Q81mU)

- 2009: Der US-Schauspieler Ashton Kutcher und der Fernsehsender CNN liefern sich ein öffentlichkeitswirksames Wettrennen, wer als erster auf eine Million Abonnenten bei Twitter kommt. Kutcher gewinnt.

- 2009: Das Nachrichtenmagazin "Time" nimmt "die Jungs von Twitter" in seine jährliche Liste der einflussreichsten Menschen auf. Angela Merkel und Barack Obama stehen ebenfalls drauf. Twitter hat zu der Zeit gut 30 Mitarbeiter. (http://dpaq.de/VQCaJ)

- 2010: Erneuter Wechsel an der Spitze: Dick Costolo wird Twitter-Chef. Etwa 165 Millionen Menschen nutzen den Dienst. (http://dpaq.de/58EY5)

- 2011: Demonstranten im Nahen Osten nutzen Netzwerke wie Twitter und Facebook, um ihren Widerstand gegen repressive Regimes zu organisieren. Im Lauf des sogenannten "Arabischen Frühlings" werden Staatschefs in Tunesien, Libyen und Ägypten gestürzt.

- Januar 2012: Twitter kündigt an, Inhalte künftig in einzelnen Ländern zu blockieren, wenn die Firma rechtlich dazu aufgefordert wird. Nutzer kritisieren den Schritt, weil sie die freie Meinungsäußerung auf Twitter in Gefahr sehen. (http://dpaq.de/wtZE2)

- Mai 2012: Twitter eröffnet ein Deutschland-Büro in Berlin.

- November 2012: Barack Obama feiert seine Wiederwahl als US-Präsident via Twitter. Die Nachricht mit einem Foto in inniger Umarmung mit seiner Frau Michelle wird fast 800 000 Mal weitergegeben - bis heute Rekord. (http://dpaq.de/NMpfs)

- November 2013: Twitter geht an die Börse. Die Einnahmen des Börsengangs belaufen sich auf zunächst 1,8 Milliarden Dollar. Nach Firmenangaben nutzen mehr als 230 Millionen Menschen den Dienst.

Offizielle Meilensteine der Firma