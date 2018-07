Wellington (AFP) Wegen mutmaßlich schlampiger Ermittlungen gegen eine Vergewaltigungsbande, die im Internet ihre minderjährigen Opfer suchte, ist die neuseeländische Polizei unter Druck geraten. Nach entsprechenden Vorwürfen ordnete Polizeiministerin Anne Tolley am Donnerstag eine interne Untersuchung an. Nur so könne das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Polizei wiederhergestellt werden, erklärte Tolley. Unter anderem wird den Ermittlern vorgeworfen, sie hätten einem damals 13-jährigen Mädchen gesagt, durch das Tragen eines Rocks habe es seine Vergewaltigung provoziert.

