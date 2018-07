Berlin (dpa) - CDU-Chefin Angela Merkel und CSU-Chef Horst Seehofer loten heute mit den Unterhändlern der Union die weitere Strategie für die Koalitionsverhandlungen mit der SPD aus. Dabei sollen die Zwischenergebnisse erläutert, Ziele beschrieben sowie die finanziellen Möglichkeiten und ungelöste Probleme erörtert werden. Die Unionsführung will verhindern, dass in den einzelnen Arbeitsgruppen Einigungen mit der SPD erzielt werden, die in einem Gesamtpaket nicht mehr finanzierbar sind.

