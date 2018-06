München (dpa) - Die Serie "The Big Bang Theory" hat Millionen Fans, auch in Deutschland, wo die US-Produktion montags bei ProSieben läuft.

In einem neuen Buch können Fans jetzt ihren Nerd-, also Streber-Faktor rund um die Wohngemeinschaft von Leonard Hofstadter und Sheldon Cooper testen. Am Ende des Bandes "Die Big Bang Universität" gibt es sogar eine Art Abschlussprüfung. ("Die Big-Bang-Universität", Riva Verlag, München)