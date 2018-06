Bangkok (AFP) Der thailändische Zoll hat am internationalen Flughafen von Bangkok hunderte geschützte Schildkröten beschlagnahmt. Mehr als 420 Strahlenschildkröten seien in zwei aus Bangladesch kommenden Koffern auf einem Gepäckband gefunden worden, teilten die Behörden am Suvarnabhumi-Flughafen am Donnerstag mit. Zudem hätten sich 50 weitere Schildkröten einer noch unbekannten Art in dem Gepäck befunden.

