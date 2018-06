New York (AFP) Der Online-Videodienst Netflix hat mit dem Comicverlag Marvel eine weitreichende Zusammenarbeit beschlossen: Die beiden Unternehmen wollen mehrere Serien gemeinsam produzieren, wie sie am Donnerstag ankündigten. Netflix habe sich dazu verpflichtet, mindestens vier Serien à 13 Folgen mit einem Marvel-Helden in Auftrag zu geben. Die erste werde ab 2015 gezeigt und die Figur Daredevil dabei im Mittelpunkt stehen, kündigte Netflix an.

