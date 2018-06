Suhl (dpa) - Die sogenannte Benzinpreisbremse soll künftig dauerhaft große Preissprünge beim Sprit in Deutschland verhindern. Die Verkehrsminister des Bundes und der Länder haben sich jetzt darauf geeinigt, die Transparenzstelle bundesweit einzuführen. Tankstellen müssen dort zeitnah die aktuellen Benzinpreise melden. Das sagte der Sprecher des Thüringer Verkehrsministeriums, Fried Dahmen, am Rande der Herbsttagung der Fachminister in Suhl.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.