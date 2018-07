Duschanbe (dpa) - Bei der Präsidentenwahl im zentralasiatischen Tadschikistan hat Amtsinhaber Emomali Rachmon seine Macht weiter gefestigt. Die Wahlkommission sprach ihm heute nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Macht 83,6 Prozent der Stimmen zu. Bei der Wahl vor sieben Jahren waren es weniger: 79,3 Prozent. Der 61 Jahre alte autoritäre Dauerherrscher bleibt damit weitere sieben Jahre im Amt. Die Opposition war nicht zugelassen. Beobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa haben bisher keine Wahl in dem islamisch geprägten Land als demokratisch anerkannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.