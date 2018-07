Houston (SID) - Die Los Angeles Lakers um den 25-maligen Nationalspieler Chris Kaman haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA im dritten Anlauf ihren ersten Auswärtssieg gefeiert. Zwei Tage nach der deutlichen Niederlage bei Dirk Nowitzkis Dallas Mavericks setzten sich die Lakers 99:98 bei den Houston Rockets durch. Der deutsche Rookie Elias Harris stand bei den Kaliforniern, für die es der vierte Sieg im sechsten Saisonspiel war, zwar im Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Kaman verbuchte sechs Punkte und zehn Rebounds.

Ohne den gesperrten Dennis Schröder unterlagen die Atlanta Hawks bei den Denver Nuggets 107:109 und kassierten die dritte Niederlage im fünften Saisonspiel. Der 20 Jahre alte Rookie Schröder hatte am Tag zuvor beim Sieg in Sacramento Gegenspieler DeMarcus Cousins in den Unterleib geschlagen und war von der NBA für ein Spiel aus dem Verkehr gezogen worden.

Immer besser in Fahrt kommt derweil Meister Miami Heat, der beim 102:97 gegen die Los Angeles Clippers den dritten Sieg in Serie einfuhr. Während Superstar LeBron James mit 18 Punkten eher unauffällig spielte, glänze Dwyane Wade mit 29 Zählern. Den Clippers reichten auch 27 Punkten und 14 Rebounds von Blake Griffin nicht zum Sieg.