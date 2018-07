Frankfurt/Main (dpa) - Ohne Rückenwind vom US-Arbeitsmarkt haben die deutschen Aktien zum Wochenschluss ihren jüngsten Höhenflug gestoppt. Neben negativen Vorgaben der asiatischen Börsen lastete auch die Abstufung der Bonität Frankreichs durch die Ratingagentur Standard & Poor's auf dem Markt.

Der Dax, der am Vortag nach der EZB-Zinssenkung im Handelsverlauf noch ein Rekordhoch knapp unter 9200 Punkten erreicht hatte, sank am Freitag um 0,03 Prozent auf 9078,28 Punkte. Auf Wochenbasis verbuchte der Leitindex ein Plus von rund 0,8 Prozent. Der MDax fiel nach dem Höchststand vom Donnerstag am Freitag um 0,33 Prozent auf 16 069,25 Punkte. Der TecDax verlor 0,69 Prozent auf 1134,06 Punkte.

Der US-Arbeitsmarktbericht fiel nach Einschätzung von Gregor Kuhn vom Broker IG ambivalent aus, «zumindest was die Interpretation hinsichtlich einer nahenden Drosselung der ultralockeren US-amerikanischen Geldpolitik angeht». Zwar wurden im September wesentlich mehr neue Jobs geschaffen als erwartet, allerdings stieg die Arbeitslosenquote von 7,2 auf 7,3 Prozent. Den Beginn der von Anlegern gefürchteten geldpolitische Bremsmaßnahmen («Tapering») hat die US-Notenbank mit der nachhaltigen Erholung das US-Arbeitsmarktes verknüpft. «Vor diesem Hintergrund waren die Zahlen heute weder Fisch noch Fleisch», kommentierte Kuhn.

Unter den Einzelwerten gewannen Allianz-Aktien nach dem Quartalsbericht von Europas größtem Versicherer gut ein Prozent. Trotz der schweren Hagelstürme im Sommer erwartet der Konzern nun operativ etwas mehr Gewinn als bisher. Gut gefragt waren auch die Titel von Lufthansa, Munich Re und Commerzbank mit Gewinnen zwischen 1,6 und 1,8 Prozent.

Ein Minus von fast sechs Prozent mussten dagegen die Papiere von Rheinmetall im MDax hinnehmen. Der harte Sparkurs und die Flaute in der Rüstungssparte haben den Autozuliefer- und Rüstungskonzern auch im dritten Quartal in den roten Zahlen gehalten. Die Anteile der RTL Group standen mit einem Plus von knapp drei Prozent an der Indexspitze. Wie die Aktien von Sky Deutschland werden auch die Papiere des TV-Konzerns am 26. November in den MSCI Germany aufgenommen. Evotec-Papiere legten im TecDax um mehr als drei Prozent zu. Im SDax fiel dagegen die Puma-Aktie nach enttäuschenden Zahlen und einem reduzierten Gewinnziel für 2013 um über ein Prozent.

Die anderen wichtigen Börsen in Europa präsentierten sich mehrheitlich im Minus. Der EuroStoxx 50 schloss 0,27 Prozent tiefer bei 3034,91 Punkten. Der Pariser Leitindex fiel um 0,48 Prozent, jener in London stieg um 0,09 Prozent. In den USA lag der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende rund ein halbes Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag.

Am deutschen Rentenmarkt sank die durchschnittliche Rendite börsennotierter Bundeswertpapiere auf 1,37 (Vortag: 1,42) Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,10 Prozent auf 134,03 Punkte. Der Bund-Future verlor 0,68 Prozent auf 140,91 Punkte. Der Euro fiel nach dem US-Arbeitsmarktbericht deutlich auf zuletzt 1,3357 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,3431 (Donnerstag: 1,3365) Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,7445 (0,7482) Euro.