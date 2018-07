Berlin (AFP) Deutschlands Industrie hat die Bedeutung der hohen Exportüberschüsse der Bundesrepublik relativiert. Trotz der Zuwächse im August und September lägen die deutschen Ausfuhren im Jahresverlauf noch unter dem Vorjahresniveau, erklärte der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) am Freitag in Berlin. Zwar gehe die Industrie davon aus, dass sich die Ausfuhren auch in den nächsten Monaten weiter gut entwickelten. Das Plus im laufenden Jahr bleibe aber unter den Erwartungen.

