Berlin (AFP) Frauen sollen nach dem Willen des Bundesrats die so genannte "Pille danach" künftig ohne ärztliches Rezept erhalten können. Die Länderkammer stimmte am Freitag auf ihrer Sitzung in Berlin dafür, die Verschreibungspflicht für das Arzneimittel Levonorgestrel aufzuheben. Frauen in Notsituationen soll dadurch ein einfacherer und schnellerer Weg zur Verhinderung ungewollter Schwangerschaften eröffnet werden. Die "Pille danach" verhindert oder verschiebt den Eisprung und wendet dadurch eine mögliche Schwangerschaft ab.

