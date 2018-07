Paris (AFP) Der Ausbruch der Kinderlähmung in Syrien stellt nach Einschätzung deutscher Wissenschaftler auch für Europa eine Gefahr dar. Der Kontinent sei gefährdet, da hier einige Länder eine niedrige Polio-Impfrate aufwiesen, hoben Martin Eichner von der Universität Tübingen sowie Stefan Brockmann vom Reutlinger Kreisgesundheitsamt in einem Beitrag für die britische Fachzeitschrift "The Lancet" hervor, der am Freitag veröffentlicht wurde. Die Gefahr einer Verbreitung der Kinderlähmung in europäischen Ländern, in denen Kinderlähmung ausgerottet zu sein schien, sei unsichtbar, aber real, schrieben die Fachleute.

