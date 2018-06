Berlin (AFP) Die niedergelassenen Ärzte sehen den Vorstoß von Union und SPD für eine Vierwochenfrist bei der Terminvergabe in Facharztpraxen kritisch. Es sei fraglich, ob solch eine pauschale Frist ohne Prüfung der medizinisch notwendigen Behandlung sinnvoll sei, erklärte der Vorstandschef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Köhler, am Freitag in Berlin. Die KBV lehnt die Pläne nicht von vornherein ab. Wenn die Politik Fachärzte und Kassenärztliche Vereinigungen in die Pflicht nehme, dann müssten aber zugleich "die heute schon häufig überlasteten Praxen" entlastet werden, forderte Köhler.

