Paris (AFP) Wegen einer herabwürdigenden Mitarbeiter-Liste ist in Frankreich Klage gegen die Lufthansa und einen leitenden Angestellten des Unternehmens eingereicht worden. Wie am Freitag bekannt wurde, reichten die Gewerkschaft Unsa Transport und ein Gewerkschaftsvertreter die Klage bereits Anfang November in Bobigny bei Paris ein. Der Vorwurf laute auf "Angriff auf das Persönlichkeitsrecht", bestätigte der Anwalt der Kläger, Olivier Villevieille, einen Bericht der Zeitung "Le Parisien".

