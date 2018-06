Berlin (AFP) Union und SPD streben keinen neuen Börsengang für die Deutsche Bahn an. "Einen neuen Anlauf für einen Börsengang der Deutschen Bahn wird es nicht geben", erklärten Bundesverkehrsminister Peter Ramsauer (CSU) und der bayerische SPD-Landesvorsitzende Florian Pronold nach Gesprächen der Arbeitsgruppe Verkehr, Bau, Infrastruktur am Freitag in Berlin im Zuge der laufenden Koalitionsverhandlungen. Zudem wollten Union und SPD sicherstellen, dass Gewinne aus dem Netz der Deutschen Bahn auch wieder ins Netz zurückflössen. Den Wettbewerb auf der Schiene solle ein Eisenbahnregulierungsgesetz stärken.

