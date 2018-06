München (AFP) Der durch seinen Fallschirmsprung aus der Stratosphäre weltbekannt gewordene Extremsportler Felix Baumgartner hält die heutige Generation der Männer für lustlos. "Die Männerwelt stagniert, ist lustlos geworden," sagte der 44-Jährige der "Playboy"-Sonderausgabe "How to be a Playboy".

