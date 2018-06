Washington (AFP) US-Präsident Barack Obama hat an die Reichspogromnacht vor 75 Jahren erinnert. "Die Kristallnacht hat das systematische Massaker an sechs Millionen Juden und Millionen anderer unschuldiger Opfer vorausahnen lassen", erklärte Obama am Freitag in Washington. Der Präsident rief dazu auf, den Jahrestag als Anlass zu nehmen, um gegen "Antisemitismus und Intoleranz" die Stimme zu erheben. "Damit ehren wir das Andenken an die Getöteten und bekräftigen den zeitlosen Ruf: 'Niemals wieder'."

