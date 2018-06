Mainz (Deutschland) (AFP) Die Bundesbürger sind gespalten in der Frage, ob der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden in Deutschland Asyl bekommen sollte. Dafür sind laut dem am Freitag veröffentlichten ZDF-"Politbarometer" 46 Prozent der Bürger, auch wenn dadurch das Verhältnis zu den USA stark belastet werden würde. Ebenfalls 46 Prozent der Befragten sind dagegen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.