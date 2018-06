Berlin (AFP) Die Union will nach einem Bericht der "Rheinischen Post" entgegen ihren Ankündigungen im Wahlkampf auf eine Erhöhung des Kindergeldes verzichten. Darauf verständigten sich Spitzenpolitiker der Union demnach am Donnerstag, wie das Blatt in seiner Freitagsausgabe unter Berufung auf eigene Informationen berichtete. Auch die Kinderfreibeträge bei der Steuer sollen demnach nicht steigen. Die Maßgabe sei, dass es keine zusätzlichen direkten finanziellen Leistungen für Familien geben solle, hieß es dem Bericht zufolge.

