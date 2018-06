Chicago (SID) - Die Chicago Blackhawks aus der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL haben sich für das Benehmen ihrer Fans im Heimspiel gegen die Winnipeg Jets entschuldigt. Die Zuschauer hatten Jets-Verteidiger Adam Pardy während der Begegnung den Helm und den Schläger gestohlen, dazu wurde der Kanadier mit Bier übergossen.

"Alle Beteiligten wurden der Halle verwiesen", hieß es am Donnerstag in einer Stellungnahme des Stanley-Cup-Siegers: "Außerdem haben wir uns bei den Winnipeg Jets und der NHL entschuldigt."

Pardy war in Chicago von seinem Gegenspieler so heftig gecheckt worden, dass die Plexiglasscheibe aus der Verankerung fiel und beide über der Bande hingen. Als sich Pardy in der misslichen Lage befand, zog ein Fan dem Profi kurzerhand den Helm ab und setzte sich die "Trophäe" voller Stolz auf. Ein anderer nutzte die günstige Gelegenheit und goss dem 29-Jährigen sein Getränk über den Kopf. Auch Pardys Schläger kam beim Zwischenfall abhanden. Das Opfer war nicht nachtragend: "Die Fans gehen halt voll mit, das ist okay."