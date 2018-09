München (SID) - Der dreimalige Turniersieger Slowakei ist mit einem knappem Erfolg in den Deutschland Cup in München gestartet. Der Weltmeister von 2002 gewann zum Auftakt des Vierländervergleichs des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) 4:3 (2:0, 1:1, 0:2, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen gegen die USA.

Vor 4550 Zuschauern in der Olympia-Eishalle brachte Dan Sexton die US-Boys bereits in der 5. Minute in Führung. Nur kurze Zeit später erhöhte Clay Wilson (8.) in Überzahl. Im zweiten Drittel stellte Peter Mueller (35.) sogar auf 3:0. Die beiden Treffer des Verteidigers Michal Sersen (39./54.) leiteten dann eine Aufholjagd der Slowaken ein, die Marcel Hossa (58.) mit dem Ausgleich und Branko Radivojevic mit dem entscheidenden Tor im Shootout belohnten.

Die deutsche Nationalmannschaft bestritt am Freitagabend (20.00 Uhr/Sport1) ihr Auftaktspiel gegen Vizeweltmeister Schweiz.