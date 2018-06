Paris (AFP) Der bei Touristen wegen seiner Aussichtsterrasse äußerst beliebte Tour Montparnasse in Paris ist wegen seiner Asbestbelastung nun auch im Visier der Justiz: Zwei Untersuchungsrichter der Abteilung öffentliche Gesundheit wurden beauftragt, zur Asbestbelastung des Gebäudes zu ermitteln, verlautete am Freitag aus Justizkreisen in der französischen Hauptstadt.

