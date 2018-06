Manchester (SID) - Mittelfeldspieler David Silva wird dem englischen Fußball-Vizemeister Manchester City rund einen Monat fehlen und damit eventuell auch für das Champions-League-Spiel gegen Triple-Sieger Bayern München am 10. Dezember ausfallen. Der Spanier erlitt beim 5:2-Sieg der Citizens gegen ZSKA Moskau am Dienstag in der Königsklasse eine Wadenverletzung.