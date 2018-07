München (dpa) - Joachim Löw hat Torwart Roman Weidenfeller erstmals in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft berufen.

Der 33 Jahre alte Schlussmann von Borussia Dortmund ist der einzige Neuling im 24 Spieler umfassenden Aufgebot des Bundestrainers für die beiden Länderspiel-Klassiker am kommenden Freitag in Mailand gegen Italien sowie vier Tage später in London gegen England.

Verzichten muss Löw in den letzten Partien des Jahres auf Bastian Schweinsteiger vom FC Bayern, der sich einer weiteren Operation am rechten Fuß unterziehen muss. Auch Mario Gomez, Lukas Podolski und Ilkay Gündogan fehlen weiter verletzt. Wieder dabei ist unter anderem Miroslav Klose.