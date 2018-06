Stuttgart (SID) - Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart bereitet sich erstmals in Südafrika auf die Rückrunde vor. Nach drei Jahren Trainingslager in der Türkei werden die Schwaben in Kooperation mit der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vom 7. bis 16. Januar 2014 in Kapstadt Quartier beziehen. Im Rahmen seines Trainingslagers soll der VfB im WM-Gastgeberland von 2010 für die Bundesliga werben.