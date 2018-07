Berlin (dpa) - Facebooks bekanntes Daumen-hoch-Symbol wird bald etwas weniger weit verbreitet sein. Das Online-Netzwerk ändert das Aussehen seiner "Gefällt mir"- und "Teilen"-Schaltflächen, die andere Webseiten in ihr Angebot einbetten, um Lesern die Verbindung zu Facebook zu vereinfachen. Der "Gefällt mir"-Daumen wird allerdings nicht komplett abgeschafft. Innerhalb von Facebook taucht er weiterhin auf, etwa in der Kommentarfunktion. Die Änderung soll nach und nach automatisch freigeschaltet werden, kündigte Facebook an.

