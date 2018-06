London (AFP) Die britischen Einwanderungsbehörden haben eine Trauung in London gestürmt, weil sie irrtümlich eine Scheinehe vermuteten. Es sei unter anderem die Chanel-Handtasche der Braut gewesen, welche die Grenzschützer schließlich von ihrem Irrtum überzeugt habe, berichtete die Zeitung "Camden New Journal". Es sei "niemand verhaftet" worden, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

