Hamburg (SID) - Bob Hanning, neuer Vizepräsident des Deutschen Handballbundes (DHB), will den Nationalspielern die Aufwandsentschädigungen streichen und das Leistungsprinzip einführen. "Wir wollen beschließen, den Nationalspielern die Tagegelder zu streichen. Kohle gibt es dann nur, wenn das Geld zuvor verdient wurde", sagte Hanning der Bild-Zeitung. Bisher bekamen die Spieler um Kapitän Oliver Roggisch 50 Euro pro Tag, den sie für die Nationalmannschaft im Einsatz waren.

Das neue Modell hat Hanning in Anlehnung an die Praxis beim Bundesligisten Füchse Berlin entworfen, bei dem der 45-Jährige als Geschäftsführer tätig ist. "So muss es auch im Nationalteam sein. Bei Erfolgen muss man Prämien zahlen können", sagte Hanning. Auch dem DHB-Präsidium um den neuen Verbandschef Bernhard Bauer soll die Aufwandsentschädigung gestrichen werden.