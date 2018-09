Ramallah (dpa) - Palästinenserführer Jassir Arafat ist nach palästinensischen Angaben 2004 keines natürlichen Todes gestorben. "Er ist nicht an Altersschwäche und nicht an einer Krankheit gestorben", sagte der Leiter der Untersuchungskommission zum Tode Arafats, Tawfik Tirawi, in Ramallah.

Dies hätten Gutachten aus der Schweizer und Russland ergeben. Experten hatten im November 2012 bei einer Graböffnung Proben von Arafats Leichnam entnommen.

Die Schweizer hatten am Vortag mitgeteilt, die Proben hätten 18 mal mehr radioaktives Polonium 210 enthalten als normal. Ob Arafat daran gestorben sei, könne aber nicht mehr mit Sicherheit gesagt werden.

Institut de radiophysique

Bericht Al-Dschasira