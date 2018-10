Berlin (dpa) - Ex-Fußball-Star David Beckham (38), Schauspieler Tom Schilling (31) und die Kicker vom Triple-Sieger FC Bayern München sind zu "Männern des Jahres" gekürt worden.

Das Magazin "GQ" ehrte am Donnerstagabend in Berlin Persönlichkeiten aus dem In- und Ausland, darunter der französische Modeschöpfer Jean Paul Gaultier (61), US-Sänger Robin Thicke (36) und der Film- und TV-Star Götz George (75). Für die Bayern-Spieler nahmen stellvertretend Claudio Pizarro (35) und Xherdan Shaqiri (22) den Preis entgegen.

Glamour in die Komische Oper Berlin brachte vor allem Stil-Ikone Beckham, auch wenn der Engländer im dpa-Interview gestand, nicht immer stilvoll und geschniegelt auszusehen: "Jeder kennt diese Momente, wenn man zum Beispiel alte Bilder anschaut und sich denkt, dass das vielleicht nicht hätte sein müssen."

Beckham hat im Mai seine etwa 20-jährige Profi-Karriere beendet und zuletzt kurz bei Paris St. Germain gespielt, wo er den Verein sein Millionengehalt für kranke Kinder spenden ließ. In seiner Karriere war er bei Manchester United, Real Madrid, Los Angeles Galaxy und dem AC Mailand unter Vertrag.

Höhepunkte der Gala waren auch die Auftritte von Anastacia (45) und Götz George, für die das Publikum sich von den Sitzen erhob und stürmisch applaudierte: Der "Schimanski"-Darsteller, der als "Legende" geehrt wurde, hatte den roten Teppich gemieden - auf der Bühne bedankte er sich knapp, aber herzlich ("Ich bin immer völlig irritiert, wenn Menschen für mich aufstehen"), vor allem bei seinem Freund und Laudator, dem TV-Produzenten und Regisseur Nico Hofmann, für dessen warmherzige Worte (Hofmann: "Für mich steht Götz George auf einer Stufe mit seinem Vater Heinrich, auch wenn er das nicht gerne hört").

Die amerikanische Soulsängerin Anastacia nahm eine Ehrung für ihr Engagement im Kampf gegen Brustkrebs entgegen, von dem sie selbst bereits zweimal betroffen war. Sie zeigte sich gerührt.

Neben den vor allem männlichen Preisträgern wurde die australische Popsängerin Kylie Minogue (45) als "Gentlewoman of the Year" ausgezeichnet.

Eine GQ-Trophäe ging auch an den US-Sänger Robin Thicke (36), der in diesem Jahr mit seinem anzüglich-coolen Hit "Blurred Lines" durchgestartet war. Das britische Pop-Duo Pet Shop Boys - Neil Tennant (59) und Chris Lowe (54) - erhielt eine Ehrung für das musikalische Lebenswerk (von "West End Girls" bis "Go West").

Die Lifestyle-Zeitschrift "GQ Gentlemen's Quarterly" verleiht ihren "Men Of The Year/Männer des Jahres"-Award laut Verlag in elf Ländern, darunter die USA, Großbritannien, Indien und China. Die deutsche Ausgabe der Preisverleihung ging bereits zum 15. Mal über die Bühne. Durch den Abend führte "Circus HalliGalli"-Moderator Joko Winterscheidt.