München (dpa) - Den Schauspieler Elmar Wepper und Kabarettisten Ottfried Fischer verbindet eine ganz besondere Freundschaft.

Bei einer Galapremiere am Donnerstagabend in München schwärmte der 69-jährige Wepper: "Der Otti ist ein ganz wunderbarer Mensch, wo sich hohe Intelligenz mit einem großen Herz paart. Wir kennen uns ja schon so viele Jahre, und uns verbindet eine Seelenverwandtschaft, die trägt über Jahrzehnte. Und selbst, wenn man sich mal ein Jahr nicht sieht, tut das der Freundschaft keinen Abbruch."

Fischer feierte bei der Galapremiere zum zehnjährigen Bestehen von Alfons Schuhbecks Theaterzelt "Teatro" seinen 60. Geburtstag. Er hat seinem Freund Wepper auch ein paar Zeilen in seiner Autobiografie gewidmet. Darin bezeichnet er Wepper als Weltklasseschauspieler und schreibt: "Er gehört zu den Ersten unter den Kollegen in Sachen Freundschaft und Hilfsbereitschaft, ein Wunder an Höflichkeit, Charme und Sensibilität... Wenn wir uns sehen, ist es immer ein bisschen so, wie wenn Geschwister nach langer Zeit sich wieder treffen."