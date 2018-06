Tripolis (AFP) Nach dem Tod eines Milizenführers haben sich Mitglieder verfeindeter Milizen in Libyen heftige Kämpfe geliefert. Bei den Gefechten in mehreren Vierteln der Hauptstadt Tripolis wurden nach Angaben von Augenzeugen und Sicherheitskräften am Donnerstag mindestens zehn Menschen verletzt. Bis in die Nacht hinein waren Explosionen und Schusswechsel zu hören.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.