Erste Niederlage für Frankfurt - Freiburg wartet auf Sieg

Berlin (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat am vierten Spieltag der Europa League den ersten Rückschlag eingesteckt. Die Hessen verloren am Donnerstag bei Maccabi Tel Aviv 2:4, bleiben mit neun Punkten aber Tabellenführer in Gruppe F. Der SC Freiburg muss auch nach dem vierten Spieltag weiter auf den ersten Sieg in der Europa League warten. Die Breisgauer kamen am Donnerstag in Gruppe H nicht über ein 0:0 bei GD Estoril Praia hinaus, haben aber noch Chancen auf das Weiterkommen.

Florenz und sieben weitere Clubs in Europa-League-Zwischenrunde

Berlin (dpa) - Ohne den weiterhin verletzten deutschen Nationalstürmer Mario Gomez hat der AC Florenz neben sieben weiteren Teams vorzeitig die Zwischenrunde der Europa League erreicht. Der Club aus der Toskana kam am Donnerstag mit dem 2:1 (0:1) bei Pandurii Targu Jiu zum vierten Sieg im vierten Spiel und ist damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze in Gruppe E zu verdrängen. Das Weiterkommen machten außerdem Red Bull Salzburg mit dem deutschen Trainer Roger Schmidt, der FC Valencia, der englische Premier-League-Club Tottenham Hotspur, Ludogorez Rasgrad, Esbjerg FB, Rubin Kasan und Dnjpr Dnjepropetrowsk perfekt.

Neue Konkurrenz für München 2022: Auch Oslo und Krakau bewerben sich

Oslo (dpa) - München sieht sich bei seinen Olympia-Ambitionen harter Konkurrenz ausgesetzt. Nach Almaty, Peking und Lwiw wollen sich auch Oslo und Krakau um die Ausrichtung der Olympischen Winterspiele 2022 bewerben. Genau eine Woche vor dem Ende der Bewerbungsfrist bestätigten Oslos Olympia-Planer sowie das Nationale Olympische Komitee von Polen am Donnerstag ihr Vorhaben.

Djokovic folgt Nadal ins Halbfinale der ATP-WM

London (dpa) - Der Weltranglistenzweite Novak Djokovic hat nach Rafael Nadal als zweiter Spieler das Halbfinale bei der ATP-WM in London erreicht. Der Serbe bezwang am Donnerstag den Argentinier Juan Martin del Potro 6:3, 3:6, 6:3 und holte seinen zweiten Sieg in Gruppe B. Zuvor hatte die frühere Nummer eins Roger Federer den Franzosen Richard Gasquet in zwei Sätzen 6:4, 6:3 besiegt und die Chance auf das Halbfinale gewahrt.

Bamberger Basketballer kassieren zweite Euroleague-Niederlage

Bamberg (dpa) - Die Brose Baskets Bamberg haben auf ihrem Weg in Richtung Euroleague-Zwischenrunde einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Franken verloren am Donnerstagabend gegen Olimpia Mailand mit 62:76 und kassierten damit im vierten Vorrundenspiel ihre zweite Niederlage.

NBA-Neuling Schröder: Ein-Spiel-Sperre wegen Unsportlichkeit

Atlanta (dpa) - Nach nur vier Spielen in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ist Neuling Dennis Schröder wegen unsportlichen Verhaltens für eine Partie gesperrt worden. Der Aufbauspieler der Atlanta Hawks hatte beim 105:100 seines Teams bei den Sacramento Kings seinen Gegenspieler DeMarcus Cousins im letzten Viertel in den Unterleib geschlagen.

Kieffer und Kaymer mit gutem Auftakt in Belek

Antalya (dpa) - Tour-Neuling Maximilian Kieffer aus Düsseldorf und der Mettmanner Martin Kaymer sind gut in die Turkish Open gestartet. Kieffer lag am Donnerstag nach 15 gespielten Löchern mit fünf Schlägen unter Platzstandard auf Rang zwölf, bevor die Runde wegen Dunkelheit abgebrochen wurde. Der ehemalige Weltranglistenerste Kaymer schaffte nur zwölf Bahnen mit einem Ergebnis von drei unter Par. Das dritte Turnier der Finalserie der Europa-Tour konnte wegen eines Gewitters nur mit Verzögerung gestartet werden.

Shorttracker Seifert und Schubert wahren Chance auf Olympia-Ticket

Turin (dpa) - Deutschlands einzige Shorttrack-Weltcupsieger Robert Seifert und sein Dresdner Vereinskamerad Christoph Schubert haben am ersten Tag der Olympia-Qualifikation beim Weltcup in Turin ihre Chance auf ein Sotschi-Ticket gewahrt. Robert Seifert überstand am Donnerstag drei Runden über 500 Meter souverän und steht im Achtelfinale. Über 1500 Meter überstand Christoph Schubert mit etwas Glück die zweite Runde und zog in das Viertelfinale am Samstag ein.