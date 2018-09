Berlin (dpa) - Die deutsche Industrie äußert scharfe Kritik an den bisherigen Koalitionsverhandlungen von Union und SPD und fordert eine Kehrtwende hin zu mehr Einsparungen und Investitionen. Der "Bild"-Zeitung sagte BDI-Präsident Ulrich Grillo: "Die Koalitionsverhandlungen laufen bislang in die völlig falsche Richtung. Es muss Schluss sein mit dem Wünsch-Dir-Was-Konzert und immer neuen Ausgabenplänen." Andernfalls drohten am Ende Steuer- und Abgabenerhöhungen.

