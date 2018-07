Lissabon (AFP) Aus Protest gegen neue Sparpläne ihrer Regierung haben streikende Staatsbedienstete in Portugal neben Schulen und Krankenhäusern auch die Müllabfuhr lahmgelegt. Die von mehreren Gewerkschaften organisierte Aktion begann am Freitagmorgen und sollte 24 Stunden dauern. Sie richtete sich gegen Einschnitte im Haushaltsentwurf für 2014, der empfindliche Kürzungen für Beamte mit sich bringen würde. Die Regierung erwartete nach eigenen Angaben, dass sich maximal ein Fünftel der Beamten an dem Arbeitskampf beteiligen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.