Istanbul (AFP) Die türkische Polizei hat einen Lastwagen abgefangen, der mit 1200 Sprengköpfen für Granatwerfer auf dem Weg an die syrische Grenze war. Wie türkische Zeitungen am Freitag übereinstimmend berichteten, sagte der Fahrer des Lkw aus, der Abnehmer sei ein Syrer in der türkischen Grenzprovinz Hatay gewesen. Den Berichten zufolge soll der Transport für Gruppen des Terrornetzwerkes Al-Kaida bestimmt gewesen sein, die am syrischen Bürgerkrieg beteiligt sind. Erst am vergangenen Wochenende hatte die türkische Armee einen mutmaßlichen Chemikalien-Transport nach Syrien vereitelt.

