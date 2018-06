Los Angeles (AFP) Die neueste Episode der legendären Weltraum-Saga "Star Wars" soll am 18. Dezember 2015 in die US-Kinos kommen. Die Walt Disney-Studios gaben am Donnerstag das Startdatum für die von Fans sehnlich erwartete Fortsetzung der Science-Fiction-Reihe bekannt. Damit setzte das Unternehmen Spekulationen ein Ende, wonach der Kinostart auf das Jahr 2016 verschoben worden sei.

