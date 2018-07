Chicago (AFP) Weil British Airways ihrem 226 Kilogramm schweren Sohn den Rückflug in die Heimat verweigert, sitzt eine französische Familie in den USA fest. Der 22-jährige Kevin C. war eineinhalb Jahre lang wegen einer Hormonstörung in Chicago behandelt worden, die seine Fettleibigkeit verursachte. Als er nun wieder zurückkehren wollte, ließ ihn die Fluggesellschaft nicht an Bord: "British Airways lässt uns einfach sitzen, obwohl sie uns doch hierher gebracht haben", schilderte die verzweifelte Mutter Christina C. einem örtlichen Ableger des Senders CBS.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.