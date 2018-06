New York (AFP) Die Euphorie um die Aktie des Online-Kurzmitteilungsdienstes Twitter hat sich am zweiten Handelstag gelegt. Nach dem Kurssprung zum Börsendebüt schwächelte die Twitter-Aktie am Freitag am New Yorker Handelsplatz NYSE und sackte am Vormittag (Ortszeit) zeitweise auf 42,32 Dollar ab. Die Wertpapiere kosteten damit aber weiter deutlich mehr als der Ausgabepreis von 26 Dollar.

